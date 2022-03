Tilburg probeert kiezers volop te verleiden, maar echt storm loopt het niet

TILBURG - Een stembureau in een touringcar of een stemlocatie waar je na het rood kleuren van een wit rondje een liedje kunt zingen. Om mensen te verleiden tot een stem wordt er van alles uit de kast getrokken. Daarbij loopt het nog niet overal storm.

Met zeven man sterk zitten ze klaar, de equipe die het stembureau in de Pathé bemand. Maar waar zijn de mensen die hun stem uit komen brengen? Die laten zich voorlopig nog maar sporadisch zien in de bioscoop.

In het stembureau dat huist in een touringcar die aan het water van de Piushaven geparkeerd staat, is het een stuk drukker. Mensen die willen stemmen stappen voorin in, laten halverwege de bus hun identiteitsbewijs en stemkaart controleren en brengen aan een tafeltje achterin de bus hun stem uit. Aan het tafeltje is ruimte voor een persoon tegelijk. ,,Het is drukker dan we hadden verwacht met al ruim 250 stemmen”, zegt stembureauvrijwilliger Albertine Staas aan het einde van de ochtend. ,,Eigenlijk is er de hele tijd aanloop. Mensen vinden het een mooie locatie, al hadden we hier natuurlijk eigenlijk met een boot moeten liggen”, grapt Staas.

Quote Ik wilde eigenlijk in 013 gaan stemmen, maar vind dit ook wel grappig. Al had de bus nog wel wat leuker aangekleed kunnen worden Saskia Willems

,,Ik wilde eigenlijk in 013 gaan stemmen, maar vind dit ook wel grappig. Al had de bus nog wel wat leuker aangekleed kunnen worden”, vindt Saskia Willems, die het lastig had met haar keuze. ,,Tot vijf minuten geleden was ik nog zwevend. De stemwijzer heb ik bewust niet ingevuld, dat vind ik een kansloos iets en veel te zwart-wit. Ik twijfelde tussen VVD en CDA en heb uiteindelijk gekozen voor de eerste vrouw van de VVD.”

Dimphy van Gils wordt met haar rollator door buschauffeur Adrie de Laat de rijplank afgeholpen. ,,Ik woon hier om de hoek. Fijn dat stemmen zo dichtbij kan. Ik stemde voorheen in de bibliotheek op het Koningsplein, maar die is weg. Het is belangrijk dat mensen gaan stemmen, ik heb zelf nog nooit verzaakt.”

In totaal staan er woensdag acht bussen in gemeente Tilburg, zegt De Laat, chauffeur bij Van de Wouw. ,,Dit is de eerste keer dat ik dit doe. We doen veel schoolvervoer, dagtochten en vakantiereizen. Dus dit is voor mij ook een andere dag dan normaal.”

Karaoke

Bij het Factorium ligt voor stemmers de rode loper uit. Het stembureau huist hier in de theaterzaal en daarna is er in de foyer de mogelijkheid om op het podium even mee te zingen met de karaoke, al dan niet verkleed met attributen die op een rek klaar hangen. ,,We wilden iets extra’s doen”, zegt Lucas van Gelder, die samen met Noa Abbenhuis stagiair is bij Factorium en de organisatie op zich neemt. ,,Je stem laten horen op twee manieren. Door te stemmen en een liedje karaoke te zingen. En we hebben een fotograaf geregeld, zodat als mensen willen ze ook nog een aandenken hebben.” Het repertoire wat voorbij komt is breed. ,,Mensen reageren positief op wat we proberen te doen. Ik heb al van alles gehoord. Van Bruno Mars en K3 tot André Hazes”, zegt Van Gelder.

Quote Mensen reageren positief op wat we proberen te doen. Ik heb al van alles gehoord. Van Bruno Mars tot K3 Lucas van Gelder , Factorium

Joop en Henny de Beus passen na het stemmen toch beleefd om een liedje ten gehore te brengen. ,,Zingen willen we de rest van de aanwezigen niet aandoen”, lacht het echtpaar, dat in de Bisschop Zwijsenstraat woont en vanwege de sloop van klooster Mater Misericordiae, waar ze voorheen altijd stemden, nu hun heil zoeken op een andere locatie. ,,Leuk dat dit op deze manier georganiseerd wordt”, zegt Henny de Beus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Factorium © Stan Schrijen

Volledig scherm Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Piushaven © Stan Schrijen

Volledig scherm Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Pathé © Stan Schrijen

Volledig scherm Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Factorium © Stan Schrijen

Volledig scherm Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Piushaven © Stan Schrijen