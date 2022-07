Tilburg reikt Gouden Speld uit aan vrijwilligers Jong Nederland afdeling Loven-Besterd

Burgemeester Theo Weterings mocht de gemeentelijke onderscheiding uitreiken tijdens een vrijwilligersfeest, waar de twee gedecoreerden afscheid namen als vrijwilliger. Gloudemans heeft in de loop der jaren meerdere functies vervuld bij Jong Nederland. Hij was onder meer 33 jaar lang bestuurslid. Ook Oomens was 20 jaar bestuurslid bij de organisatie, waar kinderen van 4 tot 16 jaar terecht kunnen voor spel- en ontspanningsactiviteiten.