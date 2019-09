Tilburg: rem op hulp aan huis

In een brief aan de gemeenteraad zet wethouder Rolf Dols (CDA, Zorg) de al langer verwachte aanpak uiteen. Als de gemeente niks doet, verdubbelen de kosten voor hulp aan huis van 3,2 miljoen euro nu naar 6,4 in 2023.

Totnutoe kon iedereen die dat nodig had gebruik maken van hulp aan huis (een algemene voorziening). Vanaf 1 januari wordt het een maatwerkvoorziening. In een gesprek met een medewerker van de Toegang wordt eerst bekeken wat iemand zelf kan, eventueel met hulp uit het netwerk. Wordt iemand toegelaten dan krijgt hij altijd 108 basisuren per jaar. Zo nodig kan dat worden opgeplust. Mensen kunnen ervoor kiezen dat via de gemeente iemand wordt ingezet (zorg in natura) of zelf iemand inschakelen (via een pgb).