Tilburg: ruimte voor zwemmen in Piushaven

Jacobs beaamde dat. ,,Zeker met de hogere temperaturen van de laatste zomers begrijpen en gedogen we dat er wordt gezwommen. Maar een officieel predikaat zwemwater is onmogelijk, omdat er ook scheepvaartverkeer is. Er is ruimte om te verpozen, maar we juichen het ook toe dat er pleziervaartuigen aanmeren. Het is een spanningsveld waarmee we ontspannen willen omgaan.”