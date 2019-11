Tilburg schikt met CoJoTo: zorgfraude wordt niet gepikt

Wooninitia­tief Benjamin in Diessen krijgt cheque van ANWB voor rolstoel­bus, ‘Want mobiel zijn brengt geluk’

14:15 DIESSEN - Stichting Benjamin uit Diessen heeft vrijdag een cheque van 10.000 euro ontvangen van de ANWB. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van een rolstoelbus voor complex De Nieuwe Eenhoorn, waar naast Benjamin ook dorpscoöperatie Wij-Wel een plekje krijgt. Stichting Benjamin kreeg de cheque nadat het als winnaar was gekozen in de campagne Samen in Actie van het ANWB-fonds.