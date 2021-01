Tilburg schrapt oproep om vermoedens van uitkeringsfraude te melden, ‘Past niet bij ons beleid’

Wethouder Lahlah zei verrast te zijn door de tekst op de meldingskaart. ,,Ik ben blij dit u dit onder onze aandacht brengt want dit moet echt anders. Deze actieve uitnodiging tot melden is gebaseerd op wantrouwen en die koers hebben wij al lang achter ons gelaten.” Ze zei niet te weten hoe de tekst op de meldingskaart terecht is gekomen. ,,Dit is een oude tekst, een erfenis uit het verleden. Dit past niet bij ons huidige beleid van vertrouwen en persoonlijke aandacht.”



Toch blijft het voor inwoners mogelijk om vermoedens van uitkeringsfraude bij de gemeente te melden via het (anonieme) meldpunt voor criminaliteit. Lahlah: ,,Daar kunnen mensen terecht als zij denken dat er iets niet in de haak is. Dat geldt in principe dus ook voor zorgfraude of uitkeringsfraude, maar we gaan mensen niet pro-actief oproepen om hiervan melding te doen.”