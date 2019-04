Tilburg scoort in Jaarboek Architectuur

Update + Video Mogelijk milieuscha­de in Udenhout door lek in olielei­ding tussen Rotterdam en Venlo

21:16 UDENHOUT - In een ondergrondse olietransportleiding is woensdagavond ter hoogte van Udenhout een lekkage ontstaan. De leiding transporteert ruwe olie van Rotterdam naar Venlo. De Kreitenheideweg in Udenhout is direct afgesloten voor alle verkeer.