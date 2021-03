Tilburg slaat twéé keer klimaatalarm, met potten en pannen, koebellen en sambaballen

TILBURG - Demonstranten die gehoor gaven aan de oproep om het Klimaatalarm te luiden, hielden zondag in de Tilburgse Spoorzone niet een maar twee lawaaimomenten. ,,Er moet wat gebeuren, anders is het verbranden of verzuipen.”

Omdat het programma wat later begonnen was en er nog de nodige sprekers te gaan waren, trachtte presentator Nick J. Swarth het lawaaimoment bij de demonstratie rond het Klimaatalarm wat uit te stellen. ,,We zijn hier in Tilburg en daar kennen we het Brabants kwartiertje”, zei hij, maar daar lieten de ruim 250 demonstranten (er was plaats voor 350) zich niet door verwurmen. Met potten en pannen, de deksels daarvan, fluiten, koebellen en sambaballen werd om klokslag drie uur zoveel mogelijk herrie gemaakt, begeleid door gejuich en gejoel zoals ook in ruim veertig andere steden in Nederland op dat moment gebeurde.

Quote We moeten nu iets doen, anders gaan we met zijn allen naar de haaien. Mijn generatie heeft geleefd van wat er voorhanden was, daarvan moeten we nu ook de troep opruimen. Conny Mahieu (64)



,,Daar zijn we tenslotte voor gekomen”, zegt Conny Mahieu (64) uit Dongen. ,,Mijn generatie heeft geleefd van wat er voorhanden was, daarvan moeten we nu ook de troep opruimen, zodat mijn en onze kinderen en kleinkinderen een goed en gezond leven kunnen hebben”, zegt Mahieu, die boven haar hoofd een rode paraplu houdt. Aan de bovenkant een bordje met jaartal 2021, bij het handvat een bordje met 2050 en aan de rand zeedieren aan touwtjes. ,,We moeten nu iets doen, anders gaan we met zijn allen naar de haaien”, zegt Mahieu, die zelf al het nodige in haar leven veranderd heeft. ,,Ik fiets zoveel mogelijk, eet praktisch geen vlees en koop zoveel mogelijk gebruikte spullen.” Die overtuiging komt ook terug in haar werk. ,,Ik ben beeldend kunstenaar en gebruik groene materialen en duurzame verf.”

‘Klimaatcrimineel’

De demonstratie werd georganiseerd door elf milieugroepen zoals Milieudefensie, Greenpeace en Extinction Rebellion en behelste ook voordrachten van dichters en sprekers. Zo vertelde boswachter Frans Kapteijns over de invloed van klimaatverandering op de natuur en hield Els Rijke een betoog over vleesverwerkingsbedrijf Vion, dat ze als ‘klimaatcrimineel’ bestempelde. Dat werd dan weer gewaardeerd door demonstranten op de eerste rij die een kartonnen bord met ‘Sluit Vion. Stop uitbuiting’ omhoog hielden.

‘Er is geen planeet B’

Die borden waren er meer. ‘There is no planet B’, viel er te lezen, en: ‘Als wij veranderen dan hoeft het klimaat dat niet te doen’. Juul Dorssers (22) uit Tilburg had haar eigen creatieve tekst op karton geschreven: ‘The planet is getting hotter than my girlfriend’. ,,Het beleid moet veel beter, de afgelopen jaren is er niets veranderd”, vindt ze. ,,Ik hoop dat dit protest daar wat aan veranderd.” Zelf neemt ze al de nodige maatregelen. ,,Ik scheid mijn afval en eet bijna geen vlees meer.”

Grote trom

,,Ik maak me zorgen over de toekomst, vooral voor mijn twee kinderen en kleinkind”, zegt Gerard Moerkerk (68). ,,Het beleid van de afgelopen tien jaar heeft daar niets aan veranderd. Er moeten nu keuzes worden gemaakt en er moet wat gebeuren, anders is het verbranden of verzuipen.” De Tilburger is als slagwerker op zijn plek bij de demonstratie en heeft zijn grote trom meegenomen. Als het programma voltooid is en alle sprekers geweest, wordt er twintig minuten na het eerste nog een tweede lawaaimoment aangekondigd en mogen hij en zijn drumstokken nog een keer los.