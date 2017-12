Tilburg sluit rijbanen op onveilige cityring tijdelijk af

Tilburger met kniptang in zak en schroe­ven­draai­er in sok aangehouden

14:00 TILBURG - Een 32-jarige man uit Tilburg is donderdagavond aangehouden nadat agenten bij hem inbrekersgereedschap hadden gevonden. De man had in zijn linkerbroekzak een kniptang zitten en in zijn rechtersok een schroevendraaier.