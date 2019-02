Tilburg smeedt coalitie tegen eenzaamheid

Eerste ambassadeurs van de coalitie zijn Resto VanHarte, Met je Hart, R-Newt, de Luisterlijn en De Bonheur Groep. In de Week tegen de Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober hoopt de gemeente met een aantal partijen een volwaardige coalitie te kunnen presenteren. Met hele concrete acties moet die de eenzaamheid dan gaan aanpakken. Komend voorjaar al komt er een zogeheten Werkatelier Eenzaamheid. Dan worden eerste ideeën besproken.

Peiling over eenzaamheid

De wethouders De Ridder en Hendrickx gaven vorig najaar aan voeling te willen krijgen met het onderwerp ‘eenzaamheid’ in Tilburg. Hoe speelt het, bij wie, hoe herken je het en wat is eraan te doen? Uit een flitspeiling via Facebook/Instagram bleek dat 80 procent van de bijna 1000 respondenten iemand in zijn omgeving kent die eenzaam is.

Een van de organisaties die al veel doet in Tilburg is Met je Hart, een stichting die zich richt op ‘mensen met eenzaamheidsgevoelens’. Via huisartsen en mantelzorgers heeft de stichting zeker 280 Tilburgers in beeld. ,,We organiseren uitjes voor groepjes uit hetzelfde postcodegebied", vertelde coördinator Karin Dekker eerder in het Brabants Dagblad.

Zo’n uitje kan een lunch of diner zijn, samen naar het Textielmuseum of de kermis. ,,Zo proberen we zelfredzaamheid en onderling contact te bevorderen en het gevoel van eenzaamheid duurzaam te verlichten. En dat begint aardig te werken. Er zijn al mensen die zeggen: je mag me uitschrijven, ik ben weer op de been.”