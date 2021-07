Tilburg sorteert voor op groei WillemsPoort en houdt groter deel Willem II Kazerne in eigendom

Goirlenaar vrijgela­ten maar nog wel verdacht van poging tot doodslag na verkeersru­zie op Spoorlaan

21 juli TILBURG - De man die ervan wordt verdacht maandag in te zijn gereden op een vrouw, is dinsdag vrijgelaten. De politie verdenkt hem nog wel van poging tot doodslag na het incident in het centrum van Tilburg. De 54-jarige Goirlenaar heeft zelf echter ook aangifte gedaan tegen de vrouw. Zij wordt daarom verdacht van onder meer bedreiging en vernieling.