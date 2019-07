Tilburg staakt per direct zorg bij CoJoTo

Het gaat om mensen die een indicatie hebben voor WMO-begeleiding. De gemeente heeft hen donderdag per brief geïnformeerd. Op basis van kwaliteitsonderzoek door de GGD Hart voor Brabant, heeft ze ‘er onvoldoende vertrouwen in dat CoJoTo in staat is om te voorzien in toereikende, kwalitatief goede zorg'. ,,Daarom keurt de gemeente deze zorginstelling per direct af.” Op 25 gemeten punten beoordeelde de GGD de zorg/begeleiding van CoJoTo slechts eenmaal als voldoende.