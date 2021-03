Tilburg staat als ‘metal-stad van de wereld’ in de tv-etalage

Brandweer dicht gaslek Dongen; graafwerk­zaam­he­den stilgelegd in afwachting van Enexis

22 maart DONGEN - Op de Violierstraat in Dongen is maandag een gaslek ontstaan. Tijdens de werkzaamheden die plaatsvonden bij de aanleg van een glasvezelkabel is een gasleiding geraakt. De brandweer moest ter plaatse komen om het lek tijdelijk te dichten.