Tilburg start proef met eigen tolkenpool, ‘Familielid is als tolk niet altijd betrouwbaar’

,,Als een familielid als tolk optreedt durven mensen soms ook niets over hun persoonlijke situatie te vertellen. Bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Dat kan mensen in gevaar brengen”, aldus GroenLinks-raadslid Liesje Carlier, die de motie namens de fracties toelichtte. Nog dit jaar moet er daarop een tolkenpool georganiseerd worden met kwalitatief goede tolken, die gemakkelijk in zetten zijn door Vluchtelingenwerk, wijkcentra of het Ronde Tafelhuis.



Hoewel wethouder Dols de motie graag wilde overnemen, klonk er ook scepsis vanuit de raad. Zo wees José Appels (VVD) op de al bestaande landelijke tolkenorganisaties. Net zoals Marti de Brouwer (CDA) vroeg Appels zich ook af of makkelijk inzetbare tolken mensen niet ontmoedigt om zelf de taal te leren. ,,Je kunt deze mensen telkens een vis geven of een hengel om zelf te leren vissen”, aldus Appels.