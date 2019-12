Tilburg steekt 7 ton in renovatie zwembad Stappegoor: ‘EK voetbal kijken in het zwembad? Dat kan’

Nee, papa gaat niet mee zwemmen vanmiddag. Kan trouwens ook voor mama gelden. Ze kijken liever naar de Olympische Spelen, de Tour de France of het EK voetbal. Let op kinderen, die smoes kunnen je ouders niet meer gebruiken. Want in zwembad Stappegoor hangt voortaan een groot scherm waarop sportevenementen uitgezonden kunnen worden.