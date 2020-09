Tilburg steekt ton in nieuw topsportfonds als ondersteuning voor TeamTilburg

Het idee voor een topsportfonds ontstond tijdens een recente bijeenkomst waar sportpartners en afgevaardigden uit het bedrijfsleven, citymarketing en de gemeente een brainstormsessie hielden over TeamTilburg. Dat moet een platform worden waar Tilburgse topsporters en talenten samengebracht worden om elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen. Het ontbreekt echter nog aan budget. Daarom wordt nu het fonds in het leven geroepen.

Draagvlak in bedrijfsleven

Wethouder Rolph Dols stond achter het voorstel: ,,Talenten ondersteunen in hun ontwikkeling past in het topsportklimaat dat wij voor ogen hebben. Ja, twee keer 50.00 euro is veel geld, maar het is de moeite waard om te investeren in TeamTilburg.” Hij zei dat er ook bij het bedrijfsleven en citymarketing veel draagvlak is voor het platform.