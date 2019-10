Tilburg stopt met Zwarte Piet

Zes maanden cel geëist tegen ‘vriende­lij­ke drugsdea­ler’ uit Tilburg

15:47 BREDA/TILBURG/SPRANG-CAPELLE - ,,Ik kocht elke week drugs bij hem. Veel dealers zijn altijd nors, maar hij was altijd vriendelijk.'' Maar vriendelijk of niet, drugs verkopen mag niet en daarom eiste officier van justitie Rob Jacobs donderdag bij de rechtbank in Breda zes maanden cel tegen Tilburger Baldini K. (28).