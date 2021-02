Tilburg stopt voorlopig met schulden innen van slachtoffers toeslagenaffaire

Ooit was hij een jongen ‘van de straat’. Nu dirigeert rapper T.O. jongeren de goede richting op

25 februari TILBURG - Zeventien jaar was ‘ie en het liep allemaal niet zo lekker: gestopt met zijn opleiding, hangen op straat. Totdat een peetoom hem ‘bij zijn nekvel’ greep en hem beetje bij beetje weer de goede richting in duwde. Nu helpt rapper T.O. talentvolle jongeren met hun muziek. En dat is extra hard nodig in coronatijd.