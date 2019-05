Tilburg stopt wifi binnenstad: ‘Jammer voor bezoekers, maar noodzakelijk’

TILBURG - ,,Jammer voor bezoekers, maar noodzakelijk", Zo reageert D66-raadslid Koen van der Krieken op het besluit van B en W om per direct een punt te zetten achter openbare wifi in de binnenstad en de linten Besterd en Korvel.

Van der Krieken stelde meerdere malen kritische vragen over de privacyregels en het wifi-netwerk. Hij is verrast over de rigoureuze stap van het college. ,,Ons doel is een openbaar netwerk dat wel aan de wetgeving voldoet. Maar ik snap dat het noodzakelijk is. Je kunt niet van de gemeente vragen zich niet aan de wet te houden.”

Opslag in ‘de cloud’

In januari besloot de gemeente al te stoppen met de verkoop van data aan het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg. Maar intern onderzoek heeft nu uitgewezen dat de eigen wifi-omgeving wél, maar de opslag van gegevens in ‘de cloud’ níet voldoet aan de Europese privacy-wetgeving. Het zogenoemde mac-adres van een mobiele telefoon wordt gezien als een herleidbaar persoonsgegeven. ,,Herhaaldelijk overleg met de leverancier heeft niet tot helderheid en actie geleid", schrijft wethouder Oscar Dusschooten in een brief aan de gemeenteraad.

Volledig scherm Koen van der Krieken © D66 Tilburg

Volgens Van der Krieken moet dit probleem in veel meer steden spelen, landelijk, maar ook elders in Europa. ,,Er zijn maar een paar grote aanbieders, die bedienen veel meer gemeenten.”







Handig op drukke momenten

Hoeveel mensen gebruik maakten van openbaar wifi in Tilburg is niet duidelijk. ,,Voor de binnenstad is het een aantrekkelijk dienst. Handig voor bezoekers die door hun bundel heen zijn of even snel willen opzoeken wanneer de trein gaat. Op drukke momenten, bij voorbeeld bij evenementen, is internet ook veel stabieler dan met 4G.”