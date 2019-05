Tilburg strenger tegen wietkwekers: woning al op slot vanaf 50 hennepplanten

VIDEO ‘Bevrij­dings­bel’ van Tilburg krijgt plekje in Mariakapel

11:32 TILBURG - Er is een plek gevonden voor de bel van een brandweerwagen die een Schotse bevrijder in oktober '44 weggaf aan een Tilburgse winkelier. Hij komt te hangen in de Mariakapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood, die in de Kapelhof achter de Schouwburgring te vinden is.