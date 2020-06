Tilburg Ten Miles gaat niet door dit jaar: ‘Besluit met pijn in het hart genomen’

Trein botst tegen auto, bestuurder rijdt weg en wordt later in Tilburg aangehou­den

28 juni RIJEN - Een passagierstrein is zondagmiddag rond 16.45 uur op de Oosterhoutseweg in Rijen tegen een auto gebotst op de overweg. De bestuurder ging er na de aanrijding met de beschadigde auto vandoor. Hij kon later door de politie in Tilburg worden aangehouden.