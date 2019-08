Tilburg Ten Miles krijgt ‘beschermde status’: geen ander groot evenement op dezelfde dag

Deurwaar­der zet inboedel in stromende regen op straat in Tilburg, kan dat zomaar?

14 augustus TILBURG - Een drijfnat bankstel, een zeiknatte beeldbuis-tv en een stofzuiger waar het regenwater doorheen loopt. Een groot deel van de inboedel van een appartement aan de Munttorenstraat in Tilburg is dinsdag verloren gegaan doordat het door een deurwaarder in de stromende regen op straat is gezet. Zonde van de spullen misschien. Maar het is precies zoals bij een uithuiszetting gewerkt wordt. Vier vragen en antwoorden.