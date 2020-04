Tilburg Ten Miles vooralsnog niet uitgesteld

Van Doremalen is hierover in overleg met de gemeente, hoofdsponsor CZ, de kerngroep binnen zijn organisatie en Golazo Athletics (eigenaar van het evenement). Daarbij geldt 20 mei als de volgende ‘deadline’, wanneer het kabinet bekendmaakt hoe het verder gaat met de corona-maatregelen in het land.

Specifieker: of er na 1 september wordt vastgehouden aan de 1,5-meter maatregel en hoe lang dan nog. ,,Gaat die gelden tot oktober, tot november of januari?", aldus de directeur. ,,Als we dat weten, weet ik ook waar ik aan toe ben. Want de anderhalve meter afstand is voor hardloopevenementen niet op te lossen, zoals dat ook niet kan bij grote festivals.”