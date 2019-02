Tilburg Trappers-bier als brug naar de stad

"In november kwam ik in de Piushaven langs Stadsbrouwerij 013 en dacht: een eigen bier past bij ons. Ik stapte binnen, vertelde over het plan en nu proosten we er al mee." Trappers-voorzitter Ron van Gestel is trots op het resultaat. ,,Drie jaar geleden vroegen we het team wat er nog beter kon. Binding met de stad Tilburg was één van de punten. Met dit biertje bouwen we een brug van de club naar de stad."