Tilburg trekt jaarlijks 2 miljoen uit voor verjonging van bomen, ‘Het meeste geld gaat onder de grond’

Een jaartje of 50, dat is de gemiddelde levensverwachting van een boom in de stad. Wetende dat een groot deel van de bomen in Tilburg in de na-oorlogse jaren van de vorige eeuw werd gepland, zit er dus een piek aan te komen van bomen die aan vervanging toe zijn. Tot dusverre had de gemeente daar geen structureel budget voor gereserveerd. Dat moet nu veranderen.