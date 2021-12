Tilburg trekt komende jaren 90 miljoen uit voor nieuwe en bestaande basisscholen

Tilburg heeft een inventarisatie gemaakt van wat er de komende vier jaar nodig is in het basis- en speciaalonderwijs, maar ook wat er in de jaren daarna moet gebeuren. Daarbij is vooral bij de schoolgebouwen die ouder zijn dan veertig jaar gekeken wat het beste is: een vervangende nieuwbouw (sloop en bouw), een vernieuwbouw (opwaardering bestaand gebouw zodat deze nog veertig jaar mee kan) of een renovatie (gebouw kan daarna nog 20 jaar mee). Daarnaast is gekeken waar meer schoolruimte of zelfs een complete nieuwe school nodig is. Veel van de nu uitgestippelde plannen voor komende jaren zaten daarbij overigens al wel in de pijplijn.