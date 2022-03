Tilburg trekt stekker uit geflopte app voor studenten

Eind 2020 besloten wethouder Marcelle Hendrickx en burgemeester Theo Weterings op basis van gesprekken met studentenvertegenwoordigers dat er een app moest komen om studenten wegwijs te maken in Tilburg. Met name tijdens de coronacrisis zou er bij studenten behoefte zijn aan informatie over welzijn en gezondheid, maar ook over activiteiten, horeca en bezienswaardigheden in de stad. De app moest zo ‘de binding met de stad’ bevorderen.