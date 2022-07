Tilburg trekt vier ton uit voor de aankoop van het MOB-terrein als nieuwste evenementenlocatie

met video en update Hond overleden door grote woning­brand in Tilburg, ook schade aan naastgele­gen woningen

TILBURG - Een tent die tegen een huis in Tilburg aan stond, vloog dinsdagochtend in brand. De vlammen sloegen over naar de woning aan de Brasemstraat. De hond van de bewoners is door de brand overleden. Eén bewoonster is naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook heeft ingeademd.

