Tilburg Trofee voor Factorium Podiumkunsten

Onderwijs

Factorium is een belangrijke partner voor het onderwijs. Door kunst en cultuur leren kinderen anders te kijken, te luisteren en zichzelf te presenteren, zo is de filosofie. Factorium is ook actief in de wijk. Regelmatig wordt er samengewerkt met andere kunst- en cultuurinstellingen, onderwijs, amateurkunst, bedrijven, podia, wijkcentra en kunstvakopleidingen.

Drie torens van Tilburg

De Tilburg Trofee is in 1970 door het gemeentebestuur ingesteld. Zij wordt als ereblijk toegekend aan instellingen, verenigingen en burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. De trofee is een plastiek in de vorm van drie torens, herkenbaar van het gemeentewapen. Het ontwerp is is van de Tilburgse beeldend kunstenaar Hans Claesen.