Tilburg uitschieter met jeugdzorg: tekort groter dan dat van Eindhoven, Breda en Den Bosch samen

Sint moet zichtbaar zijn in Tilburg, juist in deze tijd: ‘Kinderen hebben het ook moeilijk’

2 oktober TILBURG - Een Sint die niet zichtbaar is, het was gewoon simpelweg geen optie voor Fernand Palmen, voorzitter van Het Centraal Sint Nicolaas Comité Tilburg. Dus werden er talloze alternatieven bedacht, van een feest in het Willem II-stadion tot stoeltjes in het Spoorpark, die allemaal net zo snel weer sneuvelden. ,,Kinderen hebben het in deze tijd ook moeilijk, en dan is Sinterklaas ook sociaal gezien zo belangrijk.”