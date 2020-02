Tilburg University-student gaat voor herkansing met nieuwe zonneauto Vattenfall Solar Team

Nadat de auto van TU Delft in 2019 in het zicht van de World Solar Challenge-finish in Australië afbrandde, is het team van Michel Versteegh nu bezig met het bouwen van de veiligste zonneauto ooit. ,,Het is de uitgelezen kans om ons te bewijzen na de brand”, zegt Michel, die organisatiewetenschappen studeert aan Tilburg University.

De zonneauto zal dit jaar de naam Nuna Phoenix dragen. ,,Het was heel heftig te zien hoe NunaX in vlammen opging in Australië. We waren de hele nacht opgebleven om de finish live te kijken, de champagne stond al klaar”, kijkt Michel terug. “Het was heel onwerkelijk, vooral de eerste dagen. Maar we moesten ook door, en dus stonden we al snel voor de keuze welke race we wilden rijden. De race in Australië wordt namelijk maar eens in de twee jaar gereden. We vonden het een mooi moment om het over een andere boeg te gooien, en dus gaan we voor het eerst naar Amerika. Een nieuwe race op voor ons onbekend terrein.