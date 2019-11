Tilburg University zet nieuw onderwijsgebouw neer: 'Een mooie toegangspoort vanaf het station’

Ergens ging het mis met G. (45), ineens ging hij stelen

9:18 TILBURG/BREDA - Al zijn hele leven lang is hij niet in aanraking geweest met justitie, zijn strafblad laat niets geks zien. En nu ineens moet de 45-jarige John G. uit Tilburg voor de politierechter in Breda verschijnen omdat hij is betrapt op winkeldiefstallen. Wat is er misgegaan? ,,Ja, heel stom. Had ik niet moeten doen.”