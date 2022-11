Tilburg vangt opnieuw bot bij provincie met bezwaar tegen mestfabriek

Tilburg Trappers grijpt in na magere resultaten en haalt aanvaller Brett Bulmer terug

De ijshockeyers van Tilburg Trappers kwamen in vrijwel alle topduels tot dusverre tekort dit seizoen. De clubleiding grijpt nu in en haalt de Canadese aanvaller Brett Bulmer terug. Daarmee heeft Trappers nu vier buitenlandse spelers in dienst, van wie er per wedstrijd maar drie in actie mogen komen.

