Tilburg: veel kinderboekenschrijvers bij Knetters

TILBURG - Een reeks schrijvers is zondag 29 september te gast bij kinderboekenfeest Knetters in Tilburg. Dat is een festival rond kinderboekenschrijvers en boeken voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het evenement is in verschillende zalen en ruimtes van 013 Poppodium.