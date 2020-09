Tilburg ‘verbaasd en verrast’ over winkelcijfers: ‘Omzet ligt juist weer bijna op niveau vorig jaar’

Onderzoeksbureau Locatus meldde woensdagmorgen dat het winkelgebied van Tilburg behoort tot de top tien zwaarst getroffen centra door de coronacrisis. Van Aarle: ,,Daar herkennen wij ons dus niet in. Een voorbeeld: via InRetail krijgen we inzicht in bepaalde omzetcijfers per stad van grote ketens. Daar doet het Tilburg het juist het best na Almere en Eindhoven. Qua bezoekersontwikkeling staat de stad ook derde in cijfers die ik heb, na Almere en Maastricht.”