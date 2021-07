Tilburg verbiedt gebruik en bezit lachgas in bijna de hele stad

Reden om het verbod in te stellen is het toenemende recreatief gebruik van lachgas dat zorgt voor overlast of onveiligheid in het verkeer, stelt burgemeester Theo Weterings. Hij baseert zich op politie-informatie. ,,Er is sprake van aantoonbare en structurele overlast veroorzaakt door lachgas. Tussen 2018 en 2021 is het aantal meldingen in Tilburg met ruim tweehonderd procent per jaar toegenomen.”