Tilburg verbreedt fietspad langs kanaal richting Biest

Geen huizen maar groen: stuk akkerland langs Bels Lijntje in Riel wordt natuur

10:38 RIEL - Een stuk akkerland naast het Bels Lijntje in Riel wordt door de gemeente Goirle omgebouwd tot natuurgebied. De grond van in totaal vijf hectare groot werd tot nu toe verpacht voor akkerbouw. Ooit had Goirle het in gedachten voor woningbouw, maar dat plan is definitief van de baan.