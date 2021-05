Tilburg verruimt TONK-regeling, ook met terugwerkende kracht

In maart stelde het Rijk 260 miljoen euro beschikbaar voor de TONK, ofwel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het steunpakket is bedoeld voor ondernemers, zzp’ers werknemers en mensen met een uitkering die door de coronacrisis hun inkomsten zijn kwijtgeraakt en daardoor de huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De TONK geldt als aanvulling op andere regelingen zoals de Tozo of NOW, en heeft als gift geen gevolgen voor de inkomstenbelasting of toeslagen.