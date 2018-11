Tilburg vervangt pas voor toegang milieustraten

TILBURG - Elk huishouden in de gemeente Tilburg krijgt nog dit jaar een nieuw pasje voor bezoeken aan de milieustraten in Tilburg-West en Berkel-Enschot thuisgestuurd. De huidige pas is per 1 januari ongeldig.

De gemeente Tilburg maakt schoon schip om misbruik een halt toe te roepen. Sommige mensen komen zo vaak naar het afvalbrengstation dat er geen sprake meer kan zijn van particulier gebruik. Daarvoor is het toegangspasje wel bedoeld. Burgers kunnen aan de Albionstraat of Hoolstraat hun restafval veelal gratis kwijt. Bedrijven moeten er mee naar een commerciële afvalverwerker.

De nieuwe pas laat maximaal 24 bezoeken per jaar aan de milieustraten toe. Alleen dat wordt bijgehouden. Er zit geen registratie van hoeveelheid of type afval aan vast, aldus wethouder Berend de Vries (D66, afvalbeleid).

Bezoekers van de milieustraat aan de Albionstraat hoeven straks voor het storten van nog maar twee stromen afval te betalen. Het wegbrengen van dakleer, gipsplaten, grond en puin/grind wordt gratis. Ongesorteerd restafval en ongesorteerd bouw- en sloopafval blijven de uitzondering.

Wie bij de milieustraat nu ongesorteerd restafval aanbiedt is daar 5 euro voor elke kubieke meter - grofweg een aanhangertje - aan kwijt. Vanaf 1 januari moet 0,25 euro voor elke kilo worden betaald. De prijs voor bouw- en sloopafval gaat van 0,167 euro naar eveneens 0,25 euro.

De Vries vindt die prijsverhoging goed te verkopen. ,,Voor het restafval betaal je straks dus 9 euro meer per 100 kilo. Voor de beeldvorming: in Eindhoven en Breda is het storten van dat afval gratis, daar hebben ze beduidend meer kilo’s per inwoner dan wij.”

Per saldo zijn de veranderingen volgens de wethouder milieutechnisch een verbetering, en ook wordt het de milieustraatbezoeker gemakkelijker gemaakt. ,,De boodschap die we hiermee afgeven is ook helder: als je alles bij elkaar mietert betaal je, wie goed scheidt wordt beloond.”

Voor de kerst komt er op de milieustraat in West een weegbrug bij, en worden de sorteervakken aangepast. In de nieuwe layout krijgt ook het afgiftepunt voor kringloopwinkel La Poubelle een prominentere positie.