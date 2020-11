Tilburg vindt alsnog geld om wankelende cultuurorganisaties te steunen

Politiek Tilburg laat zes culturele organisa­ties zonder subsidie niet vallen, ‘Zoeken naar maatwerk’

15 september TILBURG - Wethouder Marcelle Hendrickx (D66) gaat kijken of zes Tilburgse culturele organisaties die ondanks een positief advies geen subsidie kregen, door financieel maatwerk alsnog geholpen kunnen worden. Tijdens een raadsdebat over het Cultuurplan 2021-2024 beloofde de wethouder hiervoor haar uiterste best te zullen gaan doen.