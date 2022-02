Tilburg voorlopig terughoudend met nieuwe aansluitingen op Amerwarmtenet

Fors hogere warmteta­rie­ven Ennatuur­lijk leiden in Tilburg tot commotie: ‘Dit is niet uit te leggen’

TILBURG - Huishoudens in Tilburg die zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet lopen te hoop tegen de tarieven die exploitant Ennatuurlijk dit jaar oplegt. Sommigen moeten 80 procent meer betalen dan in 2021. ,,Dit is niet uit te leggen”, klinkt het.

7 januari