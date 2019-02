Tilburg waarschuwt tegen inbraak: haal kliko binnen

Volgens de gemeente laten ook in deze buurt in Tilburg-Noord mensen hun kliko te lang buiten staan. ‘Soms staat hij daar zelfs permanent', schrijft de gemeente. Regel is dat de kliko daags voor de ophaaldag om acht uur ‘s avonds al op straat mag worden geplaatst. Op de dag zelf moet hij er voor acht uur s’ ochtends staan en voor middernacht weer zijn verwijderd. ,,Buiten deze tijden riskeert u een boete", zo waarschuwt de gemeente.



Volgens de brief zijn inbrekers vaak jongens die verslaafd zijn, zich vervelen of kicken op geld omdat hun vrienden dat ook hebben. Rijdend door de wijk kiezen ze plekken waar ze makkelijk kunnen toeslaan. ,,Een kliko in de buurt van een klapraam, post die half uit de brievenbus hangt of een slecht verlichte brandgang kunnen allemaal de doorslag geven.”