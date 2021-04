Tilburg wil 2000 extra laadpunten voor elektrische auto's, maar geen stekkers meer over trottoirs

Meer beveili­ging naar druk Spoorpark Tilburg, al maakt de boete van 95 euro ook niet echt indruk

31 maart TILBURG - Er is woensdag nog meer beveiliging in het Spoorpark in Tilburg om de drukte in de hand te houden. Dinsdag ging het park eind van de middag weer op slot vanwege de drukte, nadat er eerder op de dag ook coronaboetes waren uitgeschreven. ,,Maar volgende keer staan we gewoon weer hier”, stellen de gefrustreerde jongeren.