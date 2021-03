Tilburg wil beleidslijn voor betrekkingen met China met aandacht voor misstanden

De nieuwe Chinese zijderoute leidt naar Tilburg: 7 keer per week een goederen­trein uit Chengdu

22 augustus TILBURG - Zeven keer per week komen in Tilburg goederentreinen uit de Chinese miljoenenstad Chengdu aan. De succesvolle Tilburgse Railport Brabant is het jongste bewijs dat de provincie verworden is tot de logistieke draaischijf van Nederland.