Tilburg wil circulair ambachtscentrum: alles uit de kast voor tweede leven gebruikte spullen

Bart de Groof dicht voor goede vriend Seth Gaaikema die vandaag 80 zou zijn geworden

10:00 HILVARENBEEK/SCHIJNDEL - Cabaretier en musicalvertaler Seth Gaaikema uit Schijndel zou vandaag 80 jaar zijn geworden. Hij overleed in oktober 2014, zijn laatste voorstelling was januari 2014 in Groningen. Cabaretier Bart de Groof uit Hilvarenbeek had jarenlang een goede band met Seth Gaaikema. Hij ziet hem als zijn leermeester en hij werkt aan een biografie over de cabaretier. Speciaal voor Gaaikema maakte De Groof een gedicht. Dat staat onder dit artikel.