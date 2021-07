Tilburg wil dat Den Haag opdraait voor de rekening van kermisevenementen: ‘Je kunt niet in één keer alles afblazen’

Desperados ‘Back on the road’ show trapt festival­sei­zoen in Tilburg af: ‘Gewoon ouderwets feesten’

25 juni TILBURG - ,,Oldskool samen feesten, dansen en zweten.” Organisator Tim Frenken heeft er zin in. Na een jaar ‘niks’ komt Desperados Roadshow terug tijdens de Tilburgse kermis. ,,Toch speciaal: we zijn het eerste festival dat weer mag in Tilburg.”