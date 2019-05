Tilburg wil Duncan zo snel mogelijk huldigen

,,Er zijn meer steden die Duncan willen huldigen, Hellevoetsluis, Amersfoort, maar wij willen dat ook. Tilburg is een stad van makers, van talenten.” Duncan studeerde aan de Rockacademie in de stad, is in 2018 afgestudeerd en woonde tot voor kort in Tilburg.

,,We zijn natuurlijk afhankelijk van wat Duncan zelf wil en of zijn agenda een huldiging toelaat. Daarover spreken we met zijn management. Wij zijn zó enthousiast, het was fantastisch. Als het aan ons ligt komt er daadwerkelijk een huldiging.” Over een locatie is nog niets bekend. ,,Binnen, buiten, grootschalig, kleinschalig, daarover gaan we praten.” Alle fracties in de Tilburgse gemeenteraad vroegen B. en W. om zich in te zetten voor een huldiging in de stad.