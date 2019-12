Tilburg wil een foodmarkt onder het stadhuis

TILBURG - Een foodmarkt met restaurant en een modezaak. Op die formule mikt de gemeente Tilburg voor de plint onder het stadhuis, tegenover Primark. ,,Maar we zetten breed in", zegt makelaar Gert-Jan de Rooij die de opdracht heeft om voor de zomer van 2020 voor invulling te zorgen.

De Rooij is de nieuwe partner van Makelaarskantoor Naber en richt zich speciaal op de detailhandel en bedrijfsmakelaardij. Hij beschikt over een ruim netwerk in de (inter)nationale retail en hoopt nieuwe formules en kandidaten te kunnen trekken. ,,We hebben nu de kans ons te onderscheiden van Breda en Den Bosch.”

Toine Naber trachtte eerder onder de naam Speijs een concentratie van ‘Tilburgs beste versformules’ te realiseren in de plint van het Arsenaal aan de Magazijnstraat. Die kwam uiteindelijk echter niet van de grond. ,,Nu spreken we met zowel lokale ondernemers als internationale partijen”, zegt de Rooij.

Winkelas met prettig verblijfsklimaat

Het concept waarop De Rooij in eerste instantie inzet sluit aan bij de sfeer die de gemeente in de nieuwe winkelas Stadhuisstraat-Emmapassage wil scheppen. Anders dan in de drukke Heuvelstraat ligt de nadruk hier ook op een prettig verblijfsklimaat. Er komen verschillende groene pleintjes met veel (vrije) zitgelegenheid en soms ook water.

De hoek van de stadhuisplint aan het horecapleintje bij Meesters is volgens de Rooij geschikt voor een restaurant. Idee is dat direct te verbinden met de foodmarkt met verszaken in de plint. ,,In een intern straatje kun je dan bij de verschillende zaken snuffelen, proeven en inkopen.” Voor de kop aan de kant van de Katterug hoopt hij een modezaak op niveau te strikken. ,,Voordeel van deze lokatie is dat hier veel passanten komen en dat je straks al 1500 potentiële klanten hebt in het stadhuis.”

Naber is gebiedsmakelaar van de Spoorzone en nauw betrokken bij concepten als TalentSquare, MindLabs, en Plan-T.