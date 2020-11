Tilburg wil grip houden op commerciële corona teststraten: ‘ibis’ opent volgens het boekje

Spoorver­bin­ding Tilburg - Den Bosch is er één zonder tussensta­ti­ons, kan dat niet anders?

17 november TILBURG - Het blijft gek, een spoorlijn zonder stations. En dus gaat het in een nieuw plan van D66 maar wéér eens over een station bij Berkel-Enschot, maar de partij ziet ook graag stops bij Helvoirt, Vught en zelfs Udenhout/Biezenmortel. Haalbaar, of een simpel verkiezingsstuntje?