Tilburg wil heel 2020 geen precariobelasting heffen: ‘Terrasseizoen is toch al verpest’

Eerder werd de precariobelasting opgeschort tot oktober en kon die in termijnen worden betaald. Dat was niet genoeg, vonden de politieke partijen Lijst Smolders, Lokaal Tilburg, CDA, D66 en VVD. Ze riepen recent om op de precario- en toeristenbelasting helemaal te schrappen. Omdat er niemand op de terrassen zit en toeristen de stad amper bezoeken.



Achter de schermen werd daar al over gesproken, zegt De Vries. Samen met het Binnenstad Management Tilburg en de Koninklijke Horeca, de belangenorganisatie van de horeca. ,,De overheid sluit de terrassen, maar vraagt wel centjes voor diezelfde terrassen. Dat is een onlogische situatie”, zegt de wethouder. ,,En als de terrassen straks weer open zijn is het nog de vraag of het heel veel gaat opleveren voor de ondernemers.”